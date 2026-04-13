Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Иванов раскритиковал игру команды в матче с «Сочи»

Экс-игрок ЦСКА Иванов раскритиковал игру команды в матче с «Сочи»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов раскритиковал армейскую команду по итогам матча с «Сочи». Игра 24-го тура Мир РПЛ завершилась со счётом 1:0 в пользу сочинцев.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Не могу понять, что это было в матче с «Сочи». Играли дома с аутсайдером. «Сочи» на последнем месте в РПЛ! У гостей было преимущество в начале матча. Такого быть не должно у клуба, который борется за медали. Инициатива перешла к ЦСКА, но не было видно, за счёт чего они могут победить. Не могу понять, что происходит с командой. Помню только один момент у армейцев. Нельзя так играть перед своими болельщиками», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android