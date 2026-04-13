Экс-игрок ЦСКА Иванов раскритиковал игру команды в матче с «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов раскритиковал армейскую команду по итогам матча с «Сочи». Игра 24-го тура Мир РПЛ завершилась со счётом 1:0 в пользу сочинцев.

«Не могу понять, что это было в матче с «Сочи». Играли дома с аутсайдером. «Сочи» на последнем месте в РПЛ! У гостей было преимущество в начале матча. Такого быть не должно у клуба, который борется за медали. Инициатива перешла к ЦСКА, но не было видно, за счёт чего они могут победить. Не могу понять, что происходит с командой. Помню только один момент у армейцев. Нельзя так играть перед своими болельщиками», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.