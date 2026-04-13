«Манчестер Сити» не проигрывает «Челси» с финала Лиги чемпионов — 2020/2021
«Манчестер Сити» не знает горечи поражений в матчах с лондонским «Челси» с финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. Накануне, 12 апреля, прошла игра 32-го тура английской Премьер-лиги. Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51' 0:2 Гехи – 57' 0:3 Доку – 68'
На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» с 64 очками располагаются на второй строчке, отставая от «Арсенала» (70) на шесть очков с игрой в запасе.
В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» (19 апреля).
