Сергей Кирьяков объяснил неудачные результаты ЦСКА после зимней паузы

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков объяснил неудачные результаты московского ПФК ЦСКА после зимней паузы в сезоне-2025/2026. Армейская команда проиграла четыре из шести весенних матчей в Мир Российской Премьер-Лиге. ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице.

«ЦСКА на нервах. Вспомните матч с «Балтикой», потом отстранение Мойзеса. Какие-то внутренние распри мешают сконцентрироваться на футболе, который ЦСКА показывал до перерыва. Все нюансы влияют на психологическое состояние игроков. Давление начинает сказываться на матчах», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.