Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Газзаев — о поражении ЦСКА: как можно было дома проиграть «Сочи»?!

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал сенсационное поражение армейцев от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Мне сложно подбирать слова, комментируя игру и результат ЦСКА в этом туре. Послушайте, как можно было дома проиграть «Сочи»?! Команде, которая уже практически потеряла шансы остаться в РПЛ?

Это как же можно было так подготовиться к игре, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается… Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал… Кто именно? Челестини виднее.

У меня сейчас возникает лишь один вопрос к вам, журналистам, к некоторым нашим экспертам. Зачем вы после первой части сезона так превознесли Челестини, так им восторгались?! Зачем пели ему дифирамбы? Да, ушли на паузу третьими. Ну и что? Это разве титул? Это чемпионство? А именно такие должны стоять перед армейцами задачи», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».

