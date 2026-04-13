Газзаев — о поражении ЦСКА: как можно было дома проиграть «Сочи»?!

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал сенсационное поражение армейцев от «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне сложно подбирать слова, комментируя игру и результат ЦСКА в этом туре. Послушайте, как можно было дома проиграть «Сочи»?! Команде, которая уже практически потеряла шансы остаться в РПЛ?

Это как же можно было так подготовиться к игре, чтобы провалить дебют встречи, пропустить, пусть и с пенальти?! В голове не укладывается… Видимо, кто-то из аналитического отдела армейцев, мягко говоря, недоработал… Кто именно? Челестини виднее.

У меня сейчас возникает лишь один вопрос к вам, журналистам, к некоторым нашим экспертам. Зачем вы после первой части сезона так превознесли Челестини, так им восторгались?! Зачем пели ему дифирамбы? Да, ушли на паузу третьими. Ну и что? Это разве титул? Это чемпионство? А именно такие должны стоять перед армейцами задачи», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».