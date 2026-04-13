«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью впервые с ноября 2023 года
Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» впервые с 11 ноября 2023-го. Тогда был зафиксирован счёт 1:1. Накануне, 12 апреля, прошёл матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».
