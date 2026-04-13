Со следующего сезона в РПЛ будет допускаться не более 12 легионеров в заявке — источник

Известный инсайдер Иван Карпов рассказал, как будет выглядеть новый лимит на легионеров в Мир РПЛ со следующего сезона. Так, по словам источника, с кампании-2026/2027 будет допускаться не более 12 легионеров в заявке и семь одновременно на поле (сейчас — 13+8). Приказ министра спорта Дегтярёва об этом будет опубликован в ближайшее время.

«Всё идёт по плану. По лимиту всё было сказано ещё год назад. Никаких сюрпризов. А самые прозорливые в отрасли перечитывают интервью Дегтярёва ещё от июня-июля 2024 года, в которых все реформы были чётко изложены», — приводит слова неназванного источника в Министерстве спорта Карпов.

Отмечается, что дальнейшее ужесточение лимита планируется по формуле: 11+6 на сезон-2027/2028 и 10+5 на 2028/2029. Каждый год будет подписываться необходимый приказ.