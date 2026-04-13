Иванов — о будущем Челестини: если ЦСКА хочет добиться результата, нет времени ждать

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов ответил на вопрос о будущем швейцарского главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Если у ЦСКА будет такая же игра, Челестини не останется. Зачем он нужен? Тяжело сказать, стоит ли ждать конца сезона, чтобы принимать решение по тренеру. Непонятно, что происходит внутри клуба. В первой половине Челестини показал результаты, при которых команда играла. Был рисунок, преимущество. В перерыве было усиление, а игра стала хуже. Столько очков уже потеряли. Может, и не стоит ждать конца чемпионата, если есть проблема. Если ЦСКА хочет добиться результата, нет времени ждать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.