Вратарь «Ростова» Ятимов высказался о четвёртой жёлтой карточке в сезоне
Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов высказался о своей четвёртой жёлтой карточке в текущем сезоне. Вратарь был предупреждён на 90+6-й минуте матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8' 1:1 Мохеби – 42'
«Спартак» начал наваливаться. Понимал, что ребята подустали. Честно, расстроился, когда получил жёлтую карточку, которая стала четвёртой. Наверное, всё идёт так, как должно было быть. Данька (Одоевский. — Прим. «Чемпионата») хорошо тренируется, в принципе готов. Думаю, он выйдет и хорошо сыграет», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
