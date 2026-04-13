Каррагер: «Тоттенхэм» ужасен. Сейчас они — удобный соперник для всех

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сомневается, что «Тоттенхэм» сможет сохранить место в АПЛ. «Шпоры» занимают 18‑е место в турнирной таблице, отставая на два очка от спасительной зоны.

«Я не могу в это поверить. Похоже, «Тоттенхэм» действительно вылетит. У других команд, которые борются за выживание, есть хоть какие‑то козыри.

Смотришь на календарь — думаешь, это удобный матч для «Тоттенхэма». Но они ужасны. Сейчас «Тоттенхэм» — удобный соперник для всех.

«Вулверхэмптон» находится на последнем месте в лиге. Думаете, «Тоттенхэм» поедет туда и выиграет? Ни за что», — приводит слова Каррагера Sky Sports.