Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: «Тоттенхэм» ужасен. Сейчас они — удобный соперник для всех

Каррагер: «Тоттенхэм» ужасен. Сейчас они — удобный соперник для всех
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сомневается, что «Тоттенхэм» сможет сохранить место в АПЛ. «Шпоры» занимают 18‑е место в турнирной таблице, отставая на два очка от спасительной зоны.

«Я не могу в это поверить. Похоже, «Тоттенхэм» действительно вылетит. У других команд, которые борются за выживание, есть хоть какие‑то козыри.

Смотришь на календарь — думаешь, это удобный матч для «Тоттенхэма». Но они ужасны. Сейчас «Тоттенхэм» — удобный соперник для всех.

«Вулверхэмптон» находится на последнем месте в лиге. Думаете, «Тоттенхэм» поедет туда и выиграет? Ни за что», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android