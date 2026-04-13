КДК во второй раз подряд рассмотрит нецензурные высказывания Евсеева на флеш-интервью
Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Специалист использовал семь нецензурных высказываний во время послематчевого интервью. Поведение Евсеева включено в повестку следующего заседания КДК, которое запланировано на 17 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63' 1:1 Монтес – 87'
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение после игры с «Локомотивом». Евсеев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года.
Материалы по теме
