Все новости
КДК во второй раз подряд рассмотрит нецензурные высказывания Евсеева на флеш-интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Специалист использовал семь нецензурных высказываний во время послематчевого интервью. Поведение Евсеева включено в повестку следующего заседания КДК, которое запланировано на 17 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение после игры с «Локомотивом». Евсеев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года.

Материалы по теме
Фото
Евсеев ругался на судей, Левников шутил с Комличенко. Фото ничьей «Локо» с Махачкалой
