В Гане погиб футболист в результате нападения грабителей на клубный автобус

Нападающий ганского футбольного клуба «Берекум Челси» Доминик Фримпонг погиб в результате вооружённого нападения на клубный автобус. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Ганы (GFA). Инцидент произошёл, когда команда возвращалась с матча чемпионата страны с клубом «Самартекс» (0:1). Автобус был остановлен группой вооружённых грабителей.

«Люди с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сдать назад. Игроки и персонал укрылись в ближайших кустах. К сожалению, один из наших игроков получил серьёзные ранения», — говорится в сообщении клуба в соцсети.

В связи с трагедией GFA объявила о планах по пересмотру и усилению мер безопасности для клубов, участвующих во внутренних соревнованиях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Фримпонгу было 20 лет, он успел забить два мяча в 13 матчах текущего сезона за «Берекум Челси».