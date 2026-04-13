Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Гане погиб футболист в результате нападения грабителей на клубный автобус

Комментарии

Нападающий ганского футбольного клуба «Берекум Челси» Доминик Фримпонг погиб в результате вооружённого нападения на клубный автобус. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Ганы (GFA). Инцидент произошёл, когда команда возвращалась с матча чемпионата страны с клубом «Самартекс» (0:1). Автобус был остановлен группой вооружённых грабителей.

«Люди с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сдать назад. Игроки и персонал укрылись в ближайших кустах. К сожалению, один из наших игроков получил серьёзные ранения», — говорится в сообщении клуба в соцсети.

В связи с трагедией GFA объявила о планах по пересмотру и усилению мер безопасности для клубов, участвующих во внутренних соревнованиях, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Фримпонгу было 20 лет, он успел забить два мяча в 13 матчах текущего сезона за «Берекум Челси».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android