Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В «ПСЖ» не дилетанты сидят». Член совдира «Локомотива» — об интересе клуба к Батракову

«В «ПСЖ» не дилетанты сидят». Член совдира «Локомотива» — об интересе клуба к Батракову
Комментарии

Член совета директоров и экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен». Ранее поступала информация о заинтересованности парижского клуба в хавбеке «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Лично я не знаю об интересе «ПСЖ» к Батракову, ничего не слышал. Но в «ПСЖ» ведь не дилетанты сидят, а серьёзные люди. Я думаю, что они наверняка все риски учтут, просчитают. И если пригласят Алексея, значит, посчитают, что он достоин выступать за их клуб», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне за клуб он провёл 31 матч во всех соревнованиях, в которых забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт с командой действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android