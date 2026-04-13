«В «ПСЖ» не дилетанты сидят». Член совдира «Локомотива» — об интересе клуба к Батракову

Член совета директоров и экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном трансфере полузащитника Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен». Ранее поступала информация о заинтересованности парижского клуба в хавбеке «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Лично я не знаю об интересе «ПСЖ» к Батракову, ничего не слышал. Но в «ПСЖ» ведь не дилетанты сидят, а серьёзные люди. Я думаю, что они наверняка все риски учтут, просчитают. И если пригласят Алексея, значит, посчитают, что он достоин выступать за их клуб», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне за клуб он провёл 31 матч во всех соревнованиях, в которых забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Контракт с командой действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.