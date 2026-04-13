Игрок «Краснодара» Оласа оценил удаление Педро в матче с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа оценил удаление полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Бразилец получил красную карточку за фол на Эдуарде Сперцяне. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Это был один из немногих матчей, когда я не хотел обращать внимание на судейство. Концентрировался на том, что должен был сделать. Тот момент с красной карточкой увидел только на большом экране сверху, поэтому мне нужно пересмотреть этот эпизод. Но если судью позвали к монитору, скорее всего, там была красная», — сказал Оласа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.