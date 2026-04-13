Махачкалинское «Динамо» признало психологические проблемы иранского игрока

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов признал, что психологические проблемы мешают иранскому атакующему полузащитнику Мохаммаду Джавад Хоссейннежаду показывать свой максимум.

«Мы неоднократно говорили с ним, и он знает, что мы в любом случае поможем. Пока он к нам ни с какими просьбами не обращался», — приводит слова Газизова «РИА Новости Спорт».

С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провёл за махачкалинское «Динамо» семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. За клуб Хоссейннеджадмахаленколай выступает с августа 2024 года.