Валерий Филатов: «Локомотив» уже долго играет одним составом — ребята устали

Экс‑президент «Локомотива» Валерий Филатов полагает, что игроки железнодорожников устали по ходу текущего сезона. В матче 24-го тура Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Мне кажется, ребята немного подустали. «Локомотив» уже долго играет практически одним и тем же составом — нет качественных игроков на замену. Но пока ничего страшного не случилось, ещё и результаты других команд помогают. Жаль только, что «Локомотив» не пользуется этим сполна.

Если говорить об отдельных игроках, то мне непонятна ситуация с Салтыковым. Почему парня не используют, почему он не играет? Но все остальные лидеры и те, кто должен играть, выступают на хорошем уровне», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.