Валерий Филатов: «Локомотив» уже долго играет одним составом — ребята устали

Валерий Филатов: «Локомотив» уже долго играет одним составом — ребята устали
Экс‑президент «Локомотива» Валерий Филатов полагает, что игроки железнодорожников устали по ходу текущего сезона. В матче 24-го тура Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Мне кажется, ребята немного подустали. «Локомотив» уже долго играет практически одним и тем же составом — нет качественных игроков на замену. Но пока ничего страшного не случилось, ещё и результаты других команд помогают. Жаль только, что «Локомотив» не пользуется этим сполна.

Если говорить об отдельных игроках, то мне непонятна ситуация с Салтыковым. Почему парня не используют, почему он не играет? Но все остальные лидеры и те, кто должен играть, выступают на хорошем уровне», — сказал Филатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

