Валерий Газзаев раскритиковал Челестини за конфликт с защитником Мойзесом

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о ситуации с защитником команды Мойзесом и его конфликте с главным тренером Фабио Челестини. 19 марта игрока отстранили от тренировок с основным составом после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 1 апреля клуб сообщил, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам.

«Зимой я, если помните, спокойно оценивал работу главного тренера ЦСКА, понимая, что всё решится весной. И лишь заметил, что с таким составом армейцам по плечу побороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за титул. Правда, только в том случае, если они быстро сыграются без Дивеева. Этого обмена защитника на Лусиано я изначально не до конца понял. Сразу же предположил, что «Зенит» выиграет от сделки больше…

И что мы получили на выходе? Одного лидера ЦСКА отдал конкуренту. А другого Челестини на какое-то время отстранил от основы. Имею в виду Мойзеса. Зачем?! Это же один из ключевых твоих игроков! Почему ты так и не нашёл с ним общего языка? Чего ты этим в итоге добился? Сейчас Мойзеса вернули в основу, выпустили на 15 минут… Я этого, опять же, не понял. Что он мог показать за такой короткий отрезок?

Предполагаю, что вся эта ситуация ударила по атмосфере внутри коллектива. Челестини, похоже, просто поставил свои интересы выше командных! Вот что самое печальное. Постойте! Если ты так уверен в своей правоте, где результаты? Как ЦСКА может проигрывать четыре из шести матчей в РПЛ весной?!

Чем ЦСКА занимался зимой? Ведь для чего нужны сборы? Чтобы твоя команда 12 весенних туров пролетела на одном дыхании? В этом и заключается работа тренерского штаба. А что мы видим? Всего шесть очков в шести турах… Печально!» — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».