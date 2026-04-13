Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»

Накануне состоялся матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

Видеообзор матча:

Ролик опубликован в сообществе «Спартака» в VK. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Первый мяч в матче забил полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на восьмой минуте, а нападающий хозяев Мохаммад Мохеби сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роман Зобнин стал четвёртым игроком в истории «Спартака», забившим в своём 300-м матче
