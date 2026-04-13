Круговой: о внутренних делах ЦСКА слишком много говорят, но я доверяю тренерскому штабу

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал ситуацию в команде после паузы на матчи сборных.

«Команда чувствует себя нормально. После паузы на матчи сборных мы сыграли три матча — конечно, обязаны были побеждать «Сочи». Но очень плохо вошли в игру.

Я считаю, что слишком много говорят о внутренних делах команды. Возможно, это чуть сбивает тех, кто читает. Лично меня — нет, я доверяю нашему тренерскому штабу, верю в них. Надеюсь, в конце сезона мы добьёмся того, к чему все вместе идём», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги армейцы на домашнем стадионе проиграли «Сочи» со счётом 0:1. После 24 туров ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 42 очками.