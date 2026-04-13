КДК РФС рассмотрит удаление Педро в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в пятницу проведёт заседание, на котором рассмотрит удаление футболиста «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте организации. Отмечается, что бразильский вингер сине-бело-голубых получил приглашение на заседание.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

Матч «Зенит» — «Краснодар» прошёл накануне, 12 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

