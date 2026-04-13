Росеньор: в отношении Энцо нет ничего личного. С нетерпением жду его возвращения

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал ситуацию с полузащитником Энцо Фернандесом, на которого клуб наложил санкции.

«Любой команде будет не хватать Энцо. Я, при поддержке руководства и спортивных директоров, принял долгосрочное решение для клуба. В отношении Энцо нет ничего личного. Он вернётся в команду во вторник. Он первоклассный игрок и действительно хороший парень. Действительно с нетерпением жду его возвращения.

Препятствие, о котором я говорил, заключалось в следующем: Энцо хотел поговорить с руководством, с основными игроками команды и пообщаться с остальными футболистами. Когда я проводил пресс‑конференцию, он этого ещё не сделал.

Теперь он поговорил со мной, руководством клуба и всеми игроками, и мы с нетерпением ждём его возвращения», — приводит слова Росеньора Sky Sports.

Энцо Фернандес был отстранён от матчей «Челси» из-за слов о возможном переходе в «Реал». В одном из интервью футболист заявил, что хотел бы жить в Мадриде, и многие восприняли это как намёк на желание продолжить карьеру в мадридском клубе. Росеньор заявил, что Фернандес «перешёл черту», которая определяет культуру команды.