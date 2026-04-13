Эдуард Сперцян сравнил нынешнюю версию «Краснодара» с чемпионской

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказал мнение о текущем составе команды, сравнив его с чемпионским.

— Какая версия «Краснодара» сильнее? Эта или та, которая стала чемпионом в прошлом сезоне?

— Эта. Без объяснений. Просто эта лучше, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 24 туров в Мир Российской Премьер-Лиге «быки» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Отрыв от санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 34 матчах за клуб во всех соревнованиях. На его счету 12 забитых мячей и 16 результативных передач.