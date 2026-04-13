КДК рассмотрит факт бросания болельщиками «Зенита» бутылок на поле в матче со «Спартаком»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) в пятницу проведёт заседание, на котором рассмотрит факт бросания болельщиками «Зенита» бутылок на поле по завершении игры 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Прошедшая 8 апреля встреча завершилась победой красно-белых в серии пенальти — 7:6. Основное время матча закончилось вничью 0:0. Отметим, что одна из брошенных бутылок попала в голову нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Кроме того, КДК рассмотрит факт использования пиротехники болельщиками красно-белых и сине-бело-голубых, а также скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики и оскорбительных выражений после окончания матча.