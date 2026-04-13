Минспорта опубликовало проект по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта подготовило проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в сезоне-2026/2027 команды Мир РПЛ смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы высшего российского дивизиона могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.

