Минспорта опубликовало проект по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ

Минспорта опубликовало проект по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
Министерство спорта подготовило проект ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в сезоне-2026/2027 команды Мир РПЛ смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы высшего российского дивизиона могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 53 очка по результатам 24 матчей.

