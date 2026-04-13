Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл: всем известно, что «Тоттенхэм» в огромной беде, и это немыслимо

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказал мнение о ситуации с «Тоттенхэмом», заявив, что вылет клуба из Премьер-лиги стал бы немыслимым событием. «Шпоры» занимают 18‑е место в турнирной таблице, отставая на два очка от спасительной зоны.

«Это не менее интересно, чем борьба за чемпионский титул.

Вопрос о «Тоттенхэме» — могут ли они вылететь? Вылетят ли они? Является ли он самым крупным клубом, когда‑либо вылетавшим из Премьер‑лиги? «Астон Вилла» — огромный клуб, но «Тоттенхэм» выходил в финалы Лиги чемпионов последние пять, шесть, семь лет и выиграл Лигу Европы в прошлом году, так что вылет был бы невероятным событием.

Некоторые говорят, что это пошло бы на пользу игре, потому что продемонстрировало бы конкурентоспособность, что в Премьер‑лиге может вылететь кто угодно, как это было, когда «Лестер» выиграл чемпионат.

Думаю, они просто выберутся из этой ситуации, но у меня нет уверенности, чтобы сидеть здесь и говорить, что «Тоттенхэм» сейчас в безопасности. Всем известно, что они в огромной беде, и это немыслимо», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android