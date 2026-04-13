Казахстанский клуб «Ордабасы» сохраняет интерес к нападающему «Спартака» Бонгонда

Советник президента «Ордабасы» Ермухамед Маулен сообщил, что клуб сохраняет интерес к вингеру московского «Спартака» Тео Бонгода.

«Конечно, «Ордабасы» вернётся к варианту подписания Тео Бонгонда свободным агентом. Мы держим его в списке, интересуемся, изучаем все варианты. Летом Бонгонда будет играть на чемпионате мира, потом посмотрим. С агентом игрока уже есть контакт. Если Бонгонда согласится играть за «Ордабасы», вопрос его подписания — дело времени. Всё зависит от интересов футболиста и его агента, а мы готовы брать его», — сказал Маулен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

