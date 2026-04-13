Дегтярёв: клубы РПЛ имели возможность подготовиться к ужесточению лимита на легионеров

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что клубы РПЛ имели возможность подготовиться к ужесточению лимита на легионеров.

В понедельник, 13 апреля, был опубликован проект Минспорта РФ об изменении лимита на легионеров в РПЛ на сезон-2026/2027. Согласно документу, клубы могут вносить не более 12 легионеров в заявку и выпускать не более семи иностранцев одновременно на поле. В данный момент в РПЛ действует схема «13+8».

«Приказ Минспорта по новому лимиту на сезон‑2026/2027 опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счёт перераспределения средств в детско‑юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».