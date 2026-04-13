«Позорный пенальти». Гасилин высказался о судействе в матче ЦСКА — «Сочи»

«Позорный пенальти». Гасилин высказался о судействе в матче ЦСКА — «Сочи»
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о судействе в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Игра прошла в Москве и завершилась сенсационной победой со счётом 1:0 в пользу сочинской команды. Единственный гол южного клуба был забит со спорного пенальти, который назначил главный арбитр Сергей Цыганок.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Это позорный пенальти. Когда два игрока смотрят на мяч, идут в борьбу, а затем один другому на маленьком клочке земли наступает на ногу… Никогда за такое не давали пенальти. Не хочу такое видеть в футболе», — сказал Алексей Гасилин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

