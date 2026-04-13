Майкл Оуэн высказался о ходе чемпионской гонки в АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о ходе чемпионской гонки в английской Премьер-лиге. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице АПЛ занимает лондонский «Арсенал». «Канониры» опережают идущий следом «Манчестер Сити» на шесть очков, однако у «горожан» есть игра в запасе.

«Думаю, у «Манчестер Сити» чуть более сложные матчи. На выезде им играть с «Борнмутом» и «Эвертоном». Это два сложных матча. Однако если посмотреть на эти выходные, то мы думали, что «Арсенал» справится дома с «Борнмутом» (1:2), а у «Сити» будут проблемы в гостях с «Челси» (3:0). Всё указывает в пользу «Сити»: набранный темп, послужной список Гвардиолы, опыт игроков, текущая форма, домашний матч с «Арсеналом». Это как подбросить монетку, но всё может сложиться и в пользу «Арсенала», – приводит слова Оуэна Metro.

