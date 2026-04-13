В «ПСЖ» введена система бонусов за предголевые передачи — L’Équipe

В «Пари Сен‑Жермен» внедрили новую систему бонусов для игроков, сообщает L’Équipe. Теперь футболисты, отдающие предголевую передачу, получают дополнительный финансовый бонус к зарплате. По мнению источника, эта система помогает лучше понять тактические методы главного тренера Луиса Энрике — анализ таких передач раскрывает логику атакующих комбинаций команды.

Источник считает, что особый интерес могут вызывать ситуации, когда один игрок одновременно забивает гол и отдаёт предголевую передачу в одном эпизоде. Примером этого стал первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», который состоялся 8 апреля и завершился со счётом 2:0. В этой встрече нападающий Хвича Кварацхелия забил после длинной комбинации с участием полузащитника Жоау Невеша. Таким образом, грузинский форвард фактически стал автором предголевой передачи.

