«Могло быть лучше». Кордоба прокомментировал исход матча «Зенит» — «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

— Знали, что будет тяжёлая игра, ещё когда ехали в Санкт‑Петербург. Самое главное — удалось добиться результата, который оцениваю как положительный. Хотя, конечно, могло быть и лучше.

— За счёт чего во втором тайме «Краснодар» перехватил инициативу?
— Мы начали играть так, как умеем — в свой футбол. До перерыва этого не делали. В перерыве тренер сделал поправки, что действительно пошло нам на пользу.

— Забитый Оласой мяч придал уверенности?
— На этой стадии чемпионата, безусловно, радуемся за любого игрока, забивающего гол. В этот вечер таким стал Оласа. Знаем, что у него хороший удар, который получилось реализовать в этой игре. Лукас этого заслуживает — он тренирует удары каждый день.

— Вы стали автором голевой передачи. Откидывали мяч назад именно под удар Оласе или ждали, что он вернёт мяч вам в район вратарской площади?
— Все знают, что у меня есть способность опустить мяч. Поэтому все игроки, которые находятся позади меня, понимают, что должны приближаться ко мне, — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

