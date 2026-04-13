Эдуард Сперцян обратился к болельщикам после матча «Зенит» — «Краснодар»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам чёрно-зелёных после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла накануне на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

«Игра вчера получилась непростой: эмоциональной и насыщенной. Спасибо всем, кто поддерживал! Скоро увидимся в Краснодаре уже на домашней арене», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.