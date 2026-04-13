Эдуард Сперцян обратился к болельщикам после матча «Зенит» — «Краснодар»
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к болельщикам чёрно-зелёных после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла накануне на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Игра вчера получилась непростой: эмоциональной и насыщенной. Спасибо всем, кто поддерживал! Скоро увидимся в Краснодаре уже на домашней арене», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.
После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
Материалы по теме
