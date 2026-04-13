Вратарь «Ростова» Ятимов: Вахания обещал проставу за рождение сына

Вратарь «Ростова» Ятимов: Вахания обещал проставу за рождение сына
Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов рассказал, что Илья Вахания пообещал «проставиться» перед командой за рождение сына.

«У Ильи сын родился 10 апреля. Мы его поздравили с рождением сына на базе. Проставу за рождение сына он обещал (смеётся). Посмотрим, что он придумает», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

