«Победа здравого смысла». Лепсая — о новом лимите на легионеров в РПЛ

Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на новость об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Новый лимит выглядит победой здравого смысла. Можно не менять правила игры хотя бы лет 5 теперь?!» — написал Лепсая в своём телеграм-канале.

Согласно проекту Министерства спорта, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы высшего российского дивизиона могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.

