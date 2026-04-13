Александр Кержаков выступил против лимита на легионеров в РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков отреагировал на новость об ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я вообще не сторонник лимита. Мне любые ограничения не кажутся правильными в этой ситуации. Это всё равно искусственное введение дополнительных российских футболистов. Может, не по спортивным принципам. Получается, что в плане лимита следующий год будет более жёстким, чем этот.

Не могу говорить с точки зрения позитива, если для меня позиция по лимиту и по его введению кажется не лучшим выходом из ситуации. Я вообще против лимита. Наоборот, в конкуренции футболисты становятся сильнее», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Согласно проекту Министерства спорта, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут заявлять не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На данный момент клубы высшего российского дивизиона могут включать в заявку до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них.

