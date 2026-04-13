Кержаков: удивило поражение ЦСКА от «Сочи» — клуб практически вылетел из РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Сочи». Прошедшая накануне встреча завершилась победой южан со счётом 1:0.

«С точки зрения результата меня удивило поражение ЦСКА от «Сочи». Команда, которая практически уже вылетела из РПЛ, побеждает на выезде ЦСКА, который борется за призовые места. Да, это удивляет. Не знаю, что находится внутри команды: есть руководство, тренер, команда. Сложно что-то говорить по результату», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.