Рядно: «Балтике» не хватает энергии Талалаева, его поддержки, подсказок

Защитник калининградской «Балтики» Михаил Рядно поделился мыслями после игры 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2) о проблемах в обороне и отсутствии главного тренера. В последних двух матчах балтийцы пропустили четыре гола. Ранее за 22 тура в ворота команды было забито лишь девять мячей.

— Два пропущенных гола уже второй матч подряд — насколько это тревожный знак для «Балтики»?

— Скорее всего, нам где-то не хватает концентрации, где-то ненужный или случайный фол. Не знаю, с чем это связано. Но мы сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше.

— Можно сказать, что в последних играх не хватало главного тренера?

— Да, я думаю, что 100% не хватает вот этой энергии Андрея Викторовича [Талалаева]. С ним, возможно, иначе бы сложилась игра. Не хватает какой-то поддержки, подсказки или просто каких-то моментов, которые двигают нас вперёд.

— Как на команду повлияла новость об операции?

— Дай бог, всё хорошо сложится, в скорейшем времени его выпишут, и мы все вместе продолжим сезон. Конечно, все переживали, все держали кулачки. Слава богу, всё хорошо, — приводит слова Рядно Metaratings.

После 24 туров «Балтика» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Краснодаром». Игра состоится 19 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.