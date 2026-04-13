Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рядно: «Балтике» не хватает энергии Талалаева, его поддержки, подсказок
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Михаил Рядно поделился мыслями после игры 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:2) о проблемах в обороне и отсутствии главного тренера. В последних двух матчах балтийцы пропустили четыре гола. Ранее за 22 тура в ворота команды было забито лишь девять мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Сефас – 8'     1:1 Чивич – 48'     2:1 Петров – 85'     2:2 Карич – 90+1'    

— Два пропущенных гола уже второй матч подряд — насколько это тревожный знак для «Балтики»?
— Скорее всего, нам где-то не хватает концентрации, где-то ненужный или случайный фол. Не знаю, с чем это связано. Но мы сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше.

— Можно сказать, что в последних играх не хватало главного тренера?
— Да, я думаю, что 100% не хватает вот этой энергии Андрея Викторовича [Талалаева]. С ним, возможно, иначе бы сложилась игра. Не хватает какой-то поддержки, подсказки или просто каких-то моментов, которые двигают нас вперёд.

— Как на команду повлияла новость об операции?
— Дай бог, всё хорошо сложится, в скорейшем времени его выпишут, и мы все вместе продолжим сезон. Конечно, все переживали, все держали кулачки. Слава богу, всё хорошо, — приводит слова Рядно Metaratings.

После 24 туров «Балтика» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ с 44 очками. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Краснодаром». Игра состоится 19 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Материалы по теме
Кошмар «Балтики»! Потеряли главную звезду, устроили камбэк, но пропустили чудо-гол в конце
Видео
Кошмар «Балтики»! Потеряли главную звезду, устроили камбэк, но пропустили чудо-гол в конце
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android