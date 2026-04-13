Иранский футболист заявил, что ему комфортно в махачкалинском «Динамо»

Атакующий полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад заявил, что ему комфортно в клубе из Дагестана. С момента начала конфликта в Иране 22-летний футболист провёл за махачкалинское «Динамо» семь матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. За клуб Хоссейннежад выступает с августа 2024 года.

«Мне комфортно в «Динамо». В последнее время ситуация изменилась — поначалу мне было непросто, но в последнее время стало лучше», — приводит слова футболиста «РИА Новости Спорт».

Военный конфликт в Иране начался 28 февраля с атаки США и Израиля иранских объектов.