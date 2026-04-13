Дуглас Сантос объявил, останется ли в «Зените» на следующий сезон

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос объявил, останется ли он в составе петербуржцев на следующий сезон. По словам бразильца, он планирует и дальше выступать за сине-бело-голубых, стараясь приносить максимальную пользу команде.

— Останетесь в «Зените» на следующий сезон?

— Да. Люди хотят играть на пике каждый свой сезон. Мы знаем, что каждый год возникают какие-то трудности, но я буду продолжать стараться, выкладываться по полной, чтобы всегда играть на высшем уровне и приносить пользу клубу, — приводит слова Дугласа Сантоса «РБ Спорт».

Напомним, Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.