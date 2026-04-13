Дёгтев: я в прошлом году играл в Первой лиге, вы думаете, мне ещё что‑то страшно?
Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев прокомментировал свою уверенность после победы над ЦСКА в матче 24‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, завершившемся со счётом 1:0. На 11‑й минуте встречи пенальти успешно реализовал нападающий Мартин Крамарич.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'
«Слушайте, я в прошлом году играл в Первой лиге, вы думаете, мне ещё что‑то страшно? Похоже, и в следующем году придётся играть, поэтому мне неважно, против кого мы играем — главное отбивать мячи», — сказал Дёгтев в эфире «Матч ТВ».
После этой победы «Сочи» набрал 12 очков и продолжает занимать последнее, 16‑е место в турнирной таблице чемпионата. Команда отстаёт от «Пари НН», который находится в зоне стыковых матчей, на девять очков.
В следующем матче «Сочи» 17 апреля на выезде сыграет с «Ростовом».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Сочи
Сочи
