Дёгтев: я в прошлом году играл в Первой лиге, вы думаете, мне ещё что‑то страшно?

Вратарь «Сочи» Александр Дёгтев прокомментировал свою уверенность после победы над ЦСКА в матче 24‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, завершившемся со счётом 1:0. На 11‑й минуте встречи пенальти успешно реализовал нападающий Мартин Крамарич.

«Слушайте, я в прошлом году играл в Первой лиге, вы думаете, мне ещё что‑то страшно? Похоже, и в следующем году придётся играть, поэтому мне неважно, против кого мы играем — главное отбивать мячи», — сказал Дёгтев в эфире «Матч ТВ».

После этой победы «Сочи» набрал 12 очков и продолжает занимать последнее, 16‑е место в турнирной таблице чемпионата. Команда отстаёт от «Пари НН», который находится в зоне стыковых матчей, на девять очков.

В следующем матче «Сочи» 17 апреля на выезде сыграет с «Ростовом».