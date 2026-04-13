В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» и «Зенита» к Воробьёву

В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» и «Зенита» к Воробьёву
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию, что нападающий команды Дмитрий Воробьёв интересен московским ЦСКА и «Спартаку», а также санкт-петербургскому «Зениту». В нынешнем сезоне форвард провёл 28 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

— «Локомотив» занимается вопросом продления контракта Воробьёва?
— Переговоры ведутся, протекают в рабочем режиме.

— Правда, что Воробьёв интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА?
— Знаю, что такие слухи ходят. Но конкретики пока что нет.

— Сколько стоит Воробьёв?
— Много.

— Больше € 10 млн?
— По моим оценкам, да, — приводит слова Ульянова Sport24.

