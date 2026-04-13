Томас Мюллер: «Реал» в этом году не так силён, как в прошлом, но они всегда опасны

Бывший полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА мюнхенской команды с мадридским «Реалом». Игра пройдёт 14 апреля на стадионе «Арена Мюнхен».

«Честно говоря, «Реал» в этом году не так силён, как в прошлом, но в его составе по‑прежнему много отличных игроков. Они всегда могут нанести урон, они всегда могут быть опасны.

Для «Баварии» весь сезон складывался удачно, и чувствуется, что команда готова сделать следующий шаг. Шансы на выход в полуфинал, безусловно, высоки, однако сначала нужно сделать последний шаг.

В такой игре бывают взлёты и падения. Не всё идёт линейно вверх. «Бавария» в этом сезоне была очень стабильна, и вам нужна эта стабильность, чтобы неудача, неудачный пас или гол в ваши ворота не выбили вас из колеи», — приводит слова Мюллера Sport1.de.

Первая встреча состоялась на «Сантьяго Бернабеу» 7 апреля и закончилась победой «Баварии» со счётом 2:1.