Евгений Макеев — о Джику: кажется, история с его «привозами» связана с тактической схемой

Бывший футболист «Спартака» Евгений Макеев высказался об игре защитника красно-белых Александера Джику. В нынешнем сезоне Джику провёл 14 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. За «Спартак» Александер выступает с сентября 2025 года.

«Мне кажется, история с его «привозами» связана с тактической схемой. Возможно, если бы они играли в пять защитников, где не нужно покрывать такие расстояния, он бы меньше уставал и играл бы надёжнее. Здесь, возможно, он где-то раз ошибся, два ошибся, и проявляется какая-то неуверенность, возможно», — сказал Макеев в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».