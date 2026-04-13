«Акрон» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур, Нгамалё, Сергеев.

По состоянию на сегодняшний день тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Динамо» располагается на девятой строчке (31).