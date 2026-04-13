Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Динамо Москва: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ 2025/2026, 13 апреля 2026

Комментарии

Сегодня, 13 апреля, состоится заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. Команды объявили стартовые составы на игру.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Эшковал, Бакоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Осипенко, Скопинцев, Маричаль, Дэвид, Фомин, Миранчук, Маринкин, Артур, Нгамалё, Сергеев.

По состоянию на сегодняшний день тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Динамо» располагается на девятой строчке (31).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Ак Барс» — Минск, «Сан-Антонио» против «Денвера», РПЛ и АПЛ
Топ-матчи понедельника: «Ак Барс» — Минск, «Сан-Антонио» против «Денвера», РПЛ и АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android