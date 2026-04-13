Вратарь «Спартака» Максименко поделился, как семья поддержала его на матче в Ростове

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как семья поддержала его на матче 24-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Итоговый счёт противостояния — 1:1.

«Подготовку к «Ростову» тяжело описать, скорее нужно было восстановиться, эмоций набраться. Дорога долгая, но это вообще не отговорки. Не первый раз в Ростов приезжаем в такой ситуации. Непросто добираться, однако выбора нет. Нужно было выходить и делать своё дело.

У меня на стадионе сектор из 30 человек был. Личная поддержка (улыбается). Родители и друзья», — сказал Александр Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.