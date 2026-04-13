Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Максименко поделился, как семья поддержала его на матче в Ростове

Комментарии

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как семья поддержала его на матче 24-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Итоговый счёт противостояния — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Подготовку к «Ростову» тяжело описать, скорее нужно было восстановиться, эмоций набраться. Дорога долгая, но это вообще не отговорки. Не первый раз в Ростов приезжаем в такой ситуации. Непросто добираться, однако выбора нет. Нужно было выходить и делать своё дело.

У меня на стадионе сектор из 30 человек был. Личная поддержка (улыбается). Родители и друзья», — сказал Александр Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android