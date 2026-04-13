«Локомотив» и Зелимхан Бакаев близки к продлению контракта до лета 2029-го

Московский «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Зелимханом Бакаевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны обсуждают финальные детали нового соглашения до лета 2029 года. Нынешний контракт Бакаева истекает летом 2027-го.

В текущем сезоне Бакаев провёл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах. На его счету три гола и девять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в € 2,5 млн.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сехона-2025/2026, набрав 45 очков за 24 сыгранных матча.

