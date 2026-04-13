Стали известны подробности переговоров между «Локо» и Воробьёвым по продлению контракта

«Локомотив» планирует предложить форварду Дмитрию Воробьёву новый контракт с зарплатой 10 млн рублей в месяц. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сторона игрока хочет, чтобы нападающий зарабатывал по новому контракту 15 млн рублей в месяц. По текущему соглашению Воробьёв получает 6 млн рублей в месяц, контракт заканчивается летом 2027-го.

В нынешнем сезоне форвард провёл 28 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. За «Локомотив» Воробьёв выступает с лета 2024-го. Железнодорожники после 24 туров Мир Российской Премьер-Лиги занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

