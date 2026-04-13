Игрок «Спартака» Умяров — о ничьей в матче с «Ростовом»: в концовке не хватило эмоций, сил

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по итогам ничейного матча 24-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Все понимали до игры, что будет много борьбы, длинных мячей, подборов и единоборств. К этому были готовы. Мы во многом справлялись с тем, что делал «Ростов». Но были мелкие моменты, в которых мы чуть-чуть потеряли концентрацию. Тот же пенальти — момент в концовке. Чуть-чуть не хватило тех же эмоций, сил, концентрации, поэтому увозим одно очко.

В любом случае, когда ты играешь через два на третий, эмоций тратишь больше. Но не считаю, что эмоционально мы просели. Тот же быстрый гол, который мы забили, да и по сценарию игры потом давалось всё спокойно. Не скажу, что «Ростов» прям создавал что-то серьёзное. Мы отошли к своим воротам, играли по счёту», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

