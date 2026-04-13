Форвард «Борнмута» стал целью для «Ливерпуля» и «Челси» — Caught Offside

Нападающий «Борнмута» Эли Крупи попал в сферу интересов топ-клубов английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» и «Челси» намерены побороться за подписание 19-летнего игрока, сообщает Caught Offside.

Ожидается, что «вишни» запросят за перспективного француза около £ 60 млн (€ 69 млн). Рыночная стоимость Крупи, согласно оценкам экспертов Transfermarkt, составляет € 40 млн.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии нападающий забил 10 мячей в 27 матчах за «Борнмут». В последних двух встречах игрок отметился голами в ворота «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Крупи стал первым подростком, который забил 10 и более голов в своём дебютном сезоне в английской Премьер-лиге с тех пор, как это сделал Робби Кин за «Ковентри Сити» в сезоне-1999/2000.