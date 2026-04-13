Евгений Макеев: «Спартаку» проще играть с командами из верхней восьмёрки
Бывший футболист «Спартака» Евгений Макеев отреагировал на потерю очков красно-белыми в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8' 1:1 Мохеби – 42'
«Мне кажется, «Спартаку» даже проще играть с более сильными соперниками, чем с такими командами, как «Ростов». Потому что «Ростов» играет в пять защитников, спокойно встают сзади. А «Спартак» — такая команда, которой нужны зоны, поэтому с командами из верхней восьмёрки играть проще», — сказал Макеев в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».
- 13 апреля 2026
