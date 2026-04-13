Гусев сообщил о травмах Лунёва, Касереса и Бителло перед матчем с «Акроном»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев сообщил, что вратарь Андрей Лунёв, защитник Хуан Касерес и полузащитник Бителло не сыграют в матче с «Акроном» из-за травм. Встреча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги пройдёт в Самаре и начнётся в 17:15 мск. Указанные игроки не включены в заявку на матч.

— В этой встрече играет Лещук, Лунёва даже нет в заявке. Почему?

— В матче с «Краснодаром» Лунёв усугубил травму, которая у него была. Сейчас он будет восстанавливаться и долечиваться. Совместно с тренером вратарей было принято решение, что играет Лещук.

Бителло и Касерес? У них тоже повреждения. Нецелесообразно было их использовать. Есть небольшой перегруз в мышцах. Было принято решение не рисковать, им нужно больше времени для восстановления, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».